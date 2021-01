Un ténor européen accélère pour Sergio Ramos

Sergio Ramos arrive bientôt à la fin de son contrat du côté du Real. Le flou reste entier concernant son avenir, mais il y a un club qui se montre très intéressé à l’idée de le faire venir. C’est Manchester United. A en croire le site italien Calciomercato, les responsables des Red Devils auraient déjà préparé un bail de deux ans à l’expérimenté arrière espagnol. Il répondrait aussi aux conditions salariales souhaitées par l’intéressé.

Ramos laisse planer le suspense

Sergio Ramos à Manchester United, l’idée a de quoi ravir les supporters mancuniens. Malgré son âge, le champion du monde 2010 pourrait être d’un grand apport à la formation d’Ole Gunnar Solskjaer. C’est d’ailleurs ce qu’estime Dimitar Berbatov, l’ancien buteur de MU. « Outre son vécu, il apportera beaucoup de buts », a indiqué le Bulgare.

En Espagne, ces nouvelles doivent en revanche inquiéter. Néanmoins, il y a toujours l’espoir de voir l’Andalou et le club merengue parvenir un accord. Jorge Valdano, l’ex-joueur et coach du Real, s’est notamment dit convaincu qu’un terrain d’entente finira par être trouvé et que Ramos achèvera sa carrière du côté de Bernabeu.