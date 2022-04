Un nouveau club anglais veut Coutinho

Selon Mundo Deportivo, Aston Villa et Newcastle United seraient intéressés par le Brésilien du FC Barcelone. Coutinho est prêté à Villa jusqu'à la fin de la saison et son contrat au Camp Nou court jusqu'à l'été 2023. Mais il est entendu qu'il veut rester en Premier League. Villa veut garder le meneur de jeu au-delà de l'expiration de son prêt mais ils veulent renégocier l'option d'achat convenue de 40 millions d'euros. Newcastle n'aurait aucun problème à la déclencher.

Newcastle s'en mêle

Newcastle a été racheté par un fonds d'investissement lié au gouvernement saoudien plus tôt dans la saison et a fait le forcing pendant la fenêtre de transfert de janvier. Ils ont recruté Kieran Trippier, Chris Wood, Bruno Guimaraes, Dan Burn et Matt Target au cours d'un mois de janvier chargé. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont prévu pour la fenêtre d'été. Coutinho, né et élevé à Rio de Janeiro, a contribué à six buts et trois passes décisives pour Villa, toutes compétitions confondues, cette année.