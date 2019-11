Un ancien Citizen pour les Red Devils ?

Trois ans après l’avoir quitté, Edin Dzeko va-t-il effectuer son retour à Manchester en janvier prochain ? C’est la possibilité qui serait étudiée par les dirigeants d’United si l’on se fie à ce que rapporte ESPN. Limité dans le secteur offensif depuis les départs de Romelu Lukaku et d’Alexis Sanchez, les responsables du club se seraient mis à l’idée d’enrôler un attaquant aguerri, de standing international et qui connait très bien la Premier League. C’est ainsi que leur intérêt se serait porté vers le Bosnien, et peu importe si ce dernier a un passif de Citizen. Cette piste a été enclenchée après que les négociations avec la Juventus pour Mario Mandzukic se sont refroidies. À noter que Dzeko est sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2022. En janvier 2018, il avait déjà été tout proche d’effectuer son come-back en Angleterre en s’engageant à Chelsea mais le transfert avait capoté au tout dernier moment.