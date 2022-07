Unai Emery est déterminé à obtenir la signature de Lo Celso à Villarreal, mais plusieurs clubs italiens sont également sur les rangs pour ses services. Lo Celso a passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt à Villarreal en provenance de Tottenham et a impressionné, notamment lors du parcours dramatique du Sous-marin jaune jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, où il s'est incliné face à Liverpool. Il n'a pas réussi à s'imposer à Londres et un retour dans les climats plus chauds de l'Espagne est logique.

Lo Celso vise la Coupe du monde

Lo Celso, qui compte 39 sélections en équipe nationale argentine et espère faire partie de l'équipe de Lionel Scaloni qui se rendra à la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année, a joué 21 matchs pour Villarreal, toutes compétitions confondues, la saison dernière, avec un but et une passe décisive. Il a joué 21 matchs avec Villarreal, toutes compétitions confondues, la saison dernière, avec un but et une passe décisive. Villarreal espère se battre pour une place en Ligue des Champions en 2022/23 - il ne s'est qualifié que pour l'Europa Conference League cette année - et avoir Lo Celso sur ses tablettes serait un atout.