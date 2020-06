Thiago Silva (PSG) veut rester en Europe

L’aventure de Thiago Silva au Paris SG touche à sa fin, mais l’expérimenté arrière central devrait continuer à se produire sur les pelouses du Vieux Continent pendant au moins deux ans encore. Ayant comme objectif de participer à la Coupe du Monde au Qatar, « O Monstro » veut rester le plus compétitif possible et il estime que c’est en Europe qu’il a le plus de chances de remplir cet objectif.

« Des objectifs à atteindre en Europe »

Le capitaine parisien a été approché par son ancien club de Fluminense. Bien que flatté par ces sollicitations, il a donc refusé, en ayant l'espoir qu'une bonne formation d’un championnat majeur l’approche cet été. « Tout le monde connaît l’affection que j’ai pour Fluminense, ils m’ont ouvert leurs portes quand j'ai souffert de la tuberculose. J’ai une éternelle gratitude pour cela, mais j’ai encore des objectifs à atteindre en Europe », a-t-il déclaré au média brésilien Caras à l’occasion d’un Live Instagram. Pour rappel, il y a quelques semaines, son nom avait été cité pour un retour à l’AC Milan, mais il n’y a pas eu d’offre concrète transmise à ses représentants.

Avant de penser à son futur chalenge, Thiago Silva veut déjà achever de la meilleure des manières son histoire avec Paris. Après un huitième titre de champion de France glané, il espère une première consécration en Ligue des Champions. L’équipe francilienne disputera les quarts de finale de l’épreuve en août prochain.