PSG : Thiago Silva pourrait retourner en Italie

Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG en juin et n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part du club, un départ est donc de plus en plus inévitable à mesure que les jours passent. Si son nom a été cité du côté de l'AC Milan, club qu'il a connu entre 2009 et 2012, son agent, Paulo Tonietto, a mis les choses au clair sur ce sujet.

La Serie A, possible avenir pour Thiago Silva

« Je peux vous assurer que je n'ai eu aucun contact avec Milan, a-t-il clamé à Calciomercato.it. Mais, en même temps,. »Le club de la Capitale, lui, verrait bien en Kalidou Koulibaly le successeur idéal du Brésilien.