Thauvin à Valence, ça prend forme

Moribond dans le jeu et transpercé défensivement contre Reims (0-2), samedi dernier dans le cadre de la première journée de Ligue 1, l’OM pourrait perdre son meilleur joueur offensif depuis trois ans... A trois semaines de la fin du mercato estival, Florian Thauvin (26 ans) souhaiterait toujours quitter les Phocéens, comme l’a indiqué Canal+, qui s’est entretenu avec Jean-Pierre Bernès, l’agent du joueur.

En tout cas, "FloTov" se rapproche toujours plus de la sortie... C’est Valence, 4e de la dernière Liga et donc qualifié pour la Ligue des champions, qui aimerait s’offrir l’ailier gaucher dans la foulée de la vente de Rodrigo (28 ans). Si l’attaquant international espagnol n’a pas trouvé preneur en Premier League, où il était annoncé ici et là depuis le début de l’été, il est désormais dans le viseur de l’Atlético de Madrid.

Selon Sport.es, ce lundi, Diego Simeone compte faire de Rodrigo son 4e attaquant en compagnie d’Alvaro Morata, Diego Costa et le petit nouveau Joao Félix, recruté pour 120 millions d’euros juste avant le départ d’Antoine Griezmann pour le Barça. Le club valencien aurait fixé le prix de départ de Rodrigo entre 50 et 60 M€, ce qui est largement suffisant pour ensuite arracher Florian Thauvin à Marseille.