L’OM, un naufrage à tous les étages

A l’exception de Steve Mandanda, auteur notamment de deux arrêts décisifs en première période, et Luiz Gustavo, le seul joueur de champ à pouvoir échapper aux violentes critiques, le onze olympien a présenté une copie plus ou moins médiocre. En tout cas insuffisante pour gagner un match devant un adversaire à la portée de l’OM, bien que séduisant contre Naples six jours plus tôt malgré la défaite (0-1), et soutenu par plus de 52 000 personnes. Sakai dépassé, Amavi une fois encore proche de la catastrophe, Caleta-Car bien heureux de ne pas avoir été expulsé et Kamara en forme moyenne, la défense marseillaise a failli samedi face à Reims (0-2).

Au milieu, le rendement de Strootman fut tout simplement inutile. Le Néerlandais n’a jamais fait la différence, se contentant la plupart du temps de donner en retrait ou de ne trouver personne sur les longs ballons. Quant à sa reprise de volée repoussée par le montant de Rajkovic trente secondes avant l’ouverture du score, cela n’est pas un manque de chance. Seul au point de penalty, le Néerlandais avait le temps de contrôler le cuir avant d’ajuster tranquillement le gardien rémois (57e). A droite de ce milieu de terrain, Sanson n’a pas été plus inspiré.

Quant à l’attaque, Germain s’est retrouvé une fois encore isolé dans l’axe et dépourvu de ballons. Radonjic n’a jamais fait la différence sur le côté droit et Payet, à gauche, n’a pas pu s’exprimer face à si peu d’espaces. L'entrée de Dario Benedetto (73e) n'a pas permis de juger l'avant-centre argentin, arrivé quelques jours plus tôt à peine à La Commanderie. A qui la faute ? A Reims d’abord qui, au contraire des Olympiens, a su mettre du rythme et de la vitesse dans les transmissions en plus d’une organisation qui a effectivement bloqué l’adversaire. On ne peut pas non plus ne pas dédouaner André Villas-Boas.

Des moyens plus que limités

Le nouvel entraîneur aurait dû par exemple sortir Strootman, véritablement en souffrance, et lancer Lopez. Le jeune milieu marseillais aurait pu évoluer dans le cœur du jeu. L’OM a manqué cruellement d’un joueur capable d’orienter le jeu vers l’avant. Ou alors, Villas-Boas aurait dû demander à Payet de se charger de ce rôle dans l’axe, faisant glisser Radonjic à gauche et Sarr dans ce cas à droite.

Certes, ce n’est que le premier match de la saison et AVB a fait avec les moyens du bord, un héritage Rudi Garcia il est vrai assez limité. Mais avec un Florian Thauvin opérationnel (l’attaquant français continue de se soigner), un Alvaro pour sécuriser la défense et un niveau de jeu général bien meilleur que celui affiché contre Reims, l’OM deviendra-t-il un candidat crédible au podium, l’objectif souhaité par le staff marseillais ? On en doute fortement. Il n’est pas exclu que Thauvin quitte le Vieux-Port d’ici la fin du mercato et les finances du club ne permettent pas de recruter pour renforcer véritablement l’équipe. L’OM dans l’impasse ?