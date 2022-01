Tchouaméni, un prix colossal pour sa libération

Monaco exigera au moins 80 millions d'euros pour son brillant milieu de terrain Aurélien Tchouameni, selon Marca. L’ancien bordelais (22 ans) a suscité l'intérêt de certains des plus grands clubs européens, dont Chelsea, Manchester United, le PSG et le Real Madrid. L’ASM veut donc profiter de cette situation pour récupérer un maximum d’argent sur sa cession. En plaçant la barre très haut, les responsables de la formation princière font aussi passer le message qu’ils ne sont pas pressés de laisser partir leur pépite.

Tchouaméni, un talent qui pourrait rapporter gros

Le contrat de Tchouameni du côté de Louis II s’étend jusqu’en 2024. S’il venait à être transféré pour la somme citée plus haut, il représentera la deuxième vente la plus importante du club derrière celle de Kylian Mbappé (145M€). Il devancera notamment James Rodriguez, qui avait été cédé au Real Madrid en 2014 pour 75M€. Les deux clubs pourraient d’ailleurs de nouveau faire affaire ensemble, puisque les Merengue semblent être les plus intéressés par les services du jeune Français.