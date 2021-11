Steven Gerrard attendu en Premier League

Déjà annoncé il y a quelques jours du côté de Newcastle United, Steven Gerrard est à présent cité comme potentiel futur manager d’Aston Villa. C’est ce que révèle le site The Telegraph, souvent bien informé des mouvements outre-Manche. Le poste en question est vacant depuis dimanche et le limogeage de Dean Smith.

Gerrard en concurrence avec un coach autrichien

Gerrard (41 ans) n’a encore jamais coaché dans l’élite anglaise. Toutefois, il commence à avoir une bonne petite expérience en tant qu’entraineur. Depuis 2018, il est en charge des Rangers de Glasgow. Il a même réussi à redonner à ce club historique son lustre d’antan en le guidant vers son premier titre de champion d’Ecosse depuis plus d’une décennie. Un sacre qui a fait remonter sa cote et c’est pourquoi il fait aujourd’hui partie des techniciens les plus prisés du circuit.

Outre Gerrard, le board d’Aston Villa pense aussi à l’Autrichien Ralph Hasenhuttl, le coach de Southampton. Ce dernier a l’avantage de bien connaitre la Premier League. Il risque donc d’y avoir un duel entre les deux hommes. Une chose est sûre, quel que soit le technicien choisi il aura du pain sur la planche. La formation de Birmingham pointe en ce moment à la 17e place au classement du championnat, avec seulement trois succès acquis en 11 matches joués.