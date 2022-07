Steve Mandanda libéré par l'Olympique de Marseille

Le gardien français Steve Mandanda, "légende" de Marseille, va quitter l'OM "d'un commun accord", a confirmé mercredi le club sans mentionner sa destination, qui devrait être Rennes où le champion du monde 2018 (37 ans) a été convié à passer sa visite médicale. "Au revoir Steve", a écrit le club olympien dans un communiqué, confirmant la rupture négociée de son contrat qui courait jusqu'en 2024. "L'OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007", a écrit le club, saluant son ancien capitaine, "incontestablement entré dans la légende olympienne".

Selon une source proche du dossier, Mandanda devait passer mercredi une visite médicale à Rennes en vue d'un possible transfert dans ce club. Vendredi dernier, lors d'une conférence de presse au Roazhon Park, l'entraîneur rennais Bruno Genesio avait indiqué que le club était à la recherche d'un gardien pour remplacer Alfred Gomis, titulaire la saison passée, qui n'avait pas donné pleine satisfaction. Bruno Genesio avait fait part de son souhait de recruter un gardien "expérimenté".

Steve Mandanda présente ce profil, avec 34 sélections en équipe de France (32 titularisations, 22 victoires) et un statut de monument à l'OM où il a défendu le but marseillais à 613 reprises, dont 101 en compétitions européennes (soit deux records). Sous les couleurs de l'OM, il a remporté un titre de champion de France en 2010 et trois Coupes de la Ligue en 2010, 2011 et 2012. Mandanda, natif de Kinshasa (RDC) et formé au Havre, a connu une dernière saison plus délicate sur le plan sportif avec la concurrence de Pau Lopez à son poste. Il était néanmoins titulaire le 14 mai avec l'OM lors de la défaite des Provençaux au Roazhon Park (2-0) en championnat.

Mercredi matin, quelques supporters de l'OM ont salué le départ de Steve Mandanda à l'aéroport de Marseille-Marignane, selon des images postées sur les réseaux sociaux. Les joueurs du Stade rennais et le staff sont cette semaine en stage à Dinard (Ille-et-Vilaine). Quatrièmes de L1 la saison dernière, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa.