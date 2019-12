Solskjaer (Manchester United) pas inquiet pour son avenir

Manchester United réalise actuellement son pire début de saison en Premier League depuis 31 ans. Une situation délicate et qui inquiéterait n’importe quel entraineur. Pourtant, Ole Gunnar Solskjaer affirme ne pas être préoccupé du tout. Et encore moins par rapport à son cas personnel. C’est ce qu’il a déclaré avant le choc de mercredi opposant ses troupes à Tottenham, l’équipe de José Mourinho. « Non, (la possibilité d’être viré) ne me rend pas plus inquiet, a-t-il tonné. Je me concentre uniquement sur mon travail et je fais de mon mieux, je suis impatient de voir le prochain match, mais je regarde aussi à long terme, je planifie les choses avec l’équipe ».

Solskjaer ne prête pas attention aux rumeurs

Questionné ensuite sur les bruits qui circulent dans les médias, avec notamment le nom de Mauricio Pochettino qui est mentionné pour le remplacer, le technicien scandinave a confié : « Parfois, vous rigolez lorsque vous lisez des histoires sur ce qui se dit et les rumeurs. Au moins, je sais que les sources dont tout le monde parle ne sont pas des sources, elles sont juste inventées et des mensonges flagrants ». Durant les dix derniers jours, trois techniciens ont déjà été débarqués de leurs fonctions en Angleterre : Quique Sanchez Flores (Watford), Unai Emery (Arsenal) et Mauricio Pochettino (Tottenham). Et Solskjaer est le deuxième favori pour être le prochain à sauter derrière le manager d’Everton, Marco Silva.

Mourinho : "Je ne suis pas un ennemi mais les supporters d'United vont soutenir Solskjaer":