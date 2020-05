Sollicité par le Real Madrid, Camavinga répond

Eduardo Camavinga affole l'Europe en raison de ses très bonnes prestations sous le maillot de Rennes en Ligue 1. Le milieu de terrain d'une maturité assez importante pour son jeune âge (17 ans) a l'avenir devant lui. Son entraîneur, Julien Stephan, a même encouragé le joueur a rester un an de plus du côté de son club formateur. « Ce serait bénéfique pour lui de rester encore au moins une année supplémentaire à Rennes. Il faut le laisser aussi lui grandir, s’épanouir, et surtout prendre du plaisir sur le terrain parce que c’est son moteur. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu’il reste au moins une année supplémentaire », a-t-il notamment indiqué.

Camavinga réfute l'existence d'un accord l'assurant de rester à Rennes avec la C1

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Camavinga a répondu aux rumeurs sur son avenir, avouant se sentir à son aise à Rennes. « Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela », a-t-il commenté. Cependant, il a nié l'existence d'un accord trouvé avec Olivier Létang, l'ancien président, pour qu'il reste automatiquement à Rennes en cas de qualification à la Ligue des Champions (Rennes a terminé troisième de Ligue 1, ndlr) : « Mais s’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant. Mon avenir, on verra en fin de saison ». De quoi alimenter un peu plus l'intérêt déjà prononcé du Real Madrid ?



Les Révélations de la saison - Eduardo Camavinga