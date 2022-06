Approché par de nombreux ténors européens, le FC Séville ne retient pas son arrière français Jules Koundé. Ce dernier a le feu vert pour partir et relever un nouveau challenge. Mais il y a une condition à cela. Et pas des moindres. Les Andalous demandent 75M€ comme indemnité de transfert pour l’international tricolore.

Chelsea se détache pour Koundé

C’est Fabrizio Romano, le célèbre journaliste spécialiste du mercato, qui a révélé cette information : « C'est une situation particulière. Pour Koundé, nous devons mentionner qu'il est dans le viseur de Chelsea depuis longtemps. Le prix de Joules Koundé, même s'ils sont proches, est de 80 millions d'euros en l'état. Séville devrait être prêt à accepter 75 millions d'euros. Donc celui qui veut Jules Kounde devra payer 75 millions d'euros. »



Le FC Barcelone et Chelsea, les deux principaux clubs intéressés par l’ancien bordelais, sont au courant des exigences du FC Séville. Les Blues sont cependant mieux placés pour enrôler le Français, en raison de leur bonne santé économique. "Chelsea connaît les conditions et Barcelone aussi maintenant. Barcelone va essayer d'inclure certains joueurs dans les négociations. Mais voyons ce que Chelsea décide, parce que Chelsea va signer deux défenseurs centraux cet été, et Koundé est toujours l'un des noms sur la liste, avec Nathan Aké de City, qui est un autre joueur qu'ils apprécient beaucoup. »