Séance de rattrapage : Monaco s'active, le Bayern pense à Coutinho

L'info du jour

Le Bayern Munich tenté par Coutinho ?

Arrivé chez les Blaugrana en janvier 2018, Coutinho est aujourd’hui considéré dans ce mercato comme une monnaie d’échange. Du côté du Bayern Munich, on pense autrement, et peut-être à raison. A en croire Mundo Deportivo, les champions d’Allemagne réfléchissent à la piste menant au joueur de 27 ans. Le board bavarois se serait renseigné sur la faisabilité de l’opération, notamment les conditions de départ exigées par le Barça et le montant du salaire de celui qui a disputé 34 matches de Liga la saison dernière (5 buts et 2 passes décisives) et 12 de Ligue des champions (3 buts). Ces chiffres méritent probablement attention. Et le Bayern pourrait saisir ici une belle opportunité.

L’avis de la rédaction : Le Bayern Munich est dans l'obligation de recruter du lourd pour réussir sa saison. En dépit d'une saison moyenne, Coutinho reste un top player en quête de rachat. Le mariage Bayern-Coutinho pourrait bien faire des merveilles.

Les bruits de couloir

Balotelli, direction Flamengo ?

Toujours sans club après son départ de l’OM, Mario Balotelli (29 ans) aurait accepté de rejoindre Flamengo, comme l’indique FOX Sports. Un contrat de deux ans et demi, avec un salaire annuel à 5,2 millions d’euros, lui a été proposé, mais Mino Raiola négocierait encore différentes primes. En Serie A, seul le Hellas Vérone aurait offert un contrat à "Super Mario", sans pour autant trouver d’accord. A noter que l’international italien a demandé au club de Rio de Janeiro d’engager l’un de ses frères.

L’avis de la rédaction : Un joueur de caractère dans un pays où le football est roi. Dans un championnat où les défenses sont ouvertes, Balotelli pourrait bien se faire plaisir et donner de la joie aux supporters.

Rennes a activé la piste Martin !

Le Stade Rennais souhaiterait enrôler Jonas Martin, selon RMC qui rapporte que le club breton aurait déjà transmis une offre à Strasbourg. Le Racing pour l’heure l’a déclinée et proposé une prolongation de contrat au milieu de terrain de 29 ans. L’intéressé serait toutefois sensible au challenge rennais et se verrait bien quitter l’Alsace deux ans après son arrivée en provenance du Betis Séville.

L’avis de la rédaction : A 29 ans, Martin a besoin de stabilité. A Strasbourg, l'ancien de Montpellier se fait plaisir et s'apprête à jouer la Coupe d'Europe. Pas sûr qu'un départ à Rennes soit opportun.

Lovren entre l'AC Milan et la Roma !

Absent du groupe des Reds vendredi lors du match d’ouverture de la saison de Premier League remporté par les champions d’Europe face à Norwich (4-1), Dejan Lovren pourrait bientôt changer d’air. D’après le Liverpool Echo, la Roma et l’AC Milan auraient manifesté un intérêt pour l’ancien défenseur de l’OL, aujourd’hui âgé de 30 ans. Le Croate avait rejoint Liverpool en 2014 après une saison à Southampton.

La Juve ne lâche pas Eriksen !

Chouiar vers Parme ?

Véritable révélation de ce début du côté de Lens, Mounir Chouiar pourrait bientôt quitter Bollaert. Après deux buts en trois matches, l'ailier de 20 ans a tapé dans l’œil de Parme, selon la Voix du Nord et le Corriere dello Sport. Le joueur n'est pas convoqué pour le 2e Tour de Coupe de la Ligue de Lens face à Troyes. Les deux clubs se sont entendus sur un montant de 8 millions d'euros, bonus inclus, mais Parme doit d'abord se séparer de deux joueurs avant d'officialiser la transaction.

L’avis de la rédaction : Il serait dommage de voir une pépite de 20 ans quitter la France pour... Parme. Au regard de son énorme potentiel, le joueur lensois peut voir beaucoup plus haut s'il fait preuve de patience.

C'est officiel

Le LOSC vend Ié à Trabzon !

🔴 Edgar Ié transféré à @Trabzonspor



Lire le communiqué ⤵https://t.co/TEOi2YJKMU — LOSC (@losclive) August 12, 2019

Le LOSC a confirmé ce lundi le départ annoncé d’Edgar Ié pour Trabzonspor. Le défenseur portugais de 25 ans aura évolué une saison et demie parmi les Dogues, lui qui a été prêté six mois à Nantes l’hiver dernier. Son transfert en Turquie aurait été acté lors du recrutement par les Lillois du milieu de terrain offensif Yusuf Yazici en provenance de Trabzon.

Onyekuru arrive à Monaco !

L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer la signature d’Henry Onyekuru 🇳🇬 en provenance d’Everton. Le milieu offensif nigérian s’engage pour 5⃣ saisons.



📄👉 https://t.co/GmlcOAzrLK pic.twitter.com/AFByjDY93S — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 12, 2019

L’attaquant Henry Onyekuru s’est engagé ce lundi en faveur de l’AS Monaco. L’international nigérian de 22 ans, débauché à Everton pour une somme maximale de 15 millions d’euros (bonus compris), a paraphé un contrat de cinq ans. Prêté la saison passée à Galatasaray, l’intéressé avait compilé à Istanbul 16 buts et 6 passes décisives en 44 matches. Le club de la Principauté annonce du reste le transfert du jeune attaquant Irvin Cardona au Stade Brestois.

Bilbao prolonge Williams jusqu'en... 2028 !

C'est une preuve de fidélité rare dans le football moderne. Formé à l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams (25 ans) devrait encore porter le maillot basque pour quelques années. Courtisé en Angleterre, et notamment par Manchester United, l'international espagnol (1 sélection) vient de prolonger son contrat pour les 9 prochaines années. Il est désormais lié au club jusqu'en 2028, l'année de ses 34 ans. L'an dernier, le natif de Bilbao a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 38 rencontres.