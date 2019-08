Coutinho sondé par le Bayern

Vainqueur de la Copa America le mois dernier avec le Brésil (55 sélections – 15 buts), Philippe Coutinho ne renvoie pas pour autant l’image d’un titulaire en puissance dans n’importe quelle grosse cylindrée européenne. Au contraire, ses performances de la saison dernière sous le maillot du FC Barcelone ont été pointées du doigt par les observateurs. L’ancien de l’Inter ou de Liverpool ne se serait pas véritablement intégré au système de jeu catalan dont la pierre angulaire est Lionel Messi.

Arrivé chez les Blaugrana en janvier 2018, Coutinho est aujourd’hui considéré dans ce mercato comme une monnaie d’échange, à l’image du « troc » proposé par les dirigeants espagnols à leurs homologues parisiens afin de récupérer Neymar Jr (des dizaines de millions en plus de quelques joueurs, dont le milieu auriverde). Du côté du Bayern Munich, on pense autrement, et peut-être à raison. A en croire Mundo Deportivo, les champions d’Allemagne réfléchissent à la piste menant au joueur de 27 ans.

Le board bavarois se serait renseigné sur la faisabilité de l’opération, notamment les conditions de départ exigées par le Barça et le montant du salaire de celui qui a disputé 34 matches de Liga la saison dernière (5 buts et 2 passes décisives) et 12 de Ligue des champions (3 buts). Ces chiffres méritent probablement attention. Et le Bayern pourrait saisir ici une belle opportunité.