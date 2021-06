Si le nom de Jérémie Boga a circulé du côté de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, les deux clubs français ne sont pas les seuls sur le coup. Selon Foot Mercato, l'Atalanta Bergame a également approché l'ailier de Sassuolo, et espère conclure rapidement.



Un intérêt qui n'est pas nouveau : le club lombard, qualifié pour la Ligue des Champions, avait déjà dragué l'international ivoirien de 24 ans par le passé, sans succès. Les choses pourraient changer cet été, mais la Dea devra aussi se méfier de Lille et de Nice, eux aussi intéressés par le natif de Marseille.