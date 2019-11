Samuel Umtiti (Barça) dément les rumeurs de départ : "Je suis bien ici"

Souvent blessé ces derniers mois, Samuel Umtiti est annoncé partant du FC Barcelone par les médias locaux, lui qui semble désormais avoir perdu sa place dans la défense centrale du FC Barcelone, au profit de son compatriote Clément Lenglet, qui évolue désormais aux côtés de Gerard Piqué. Invité de #TeamOrange sur Facebook dimanche soir, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 avait même évoqué l'éventualité d'un retour à l'OL : « Si retourner à Lyon est une possibilité ? Oui. Ce n'est pas sûr, c'est une possibilité », avait-il glissé.

Un genou en parfait état

Pourtant, dans un entretien accordé à Marca,:« Je n’ai pas été dérangé par les rumeurs. J’étais réellement préoccupé par mon état de santé et je ne pensais qu’à prendre soin de mon genou, rien d’autre. Ici à long terme ? Oui, je suis très bien ici, on y vit bien, je travaille bien ici... », a-t-il confié. Umtiti, sous contrat jusqu’en juin 2023 à Barcelone, a ensuite évoqué son genou et sa convalescence : « Je me sens très bien, je travaille dur depuis des mois et j’espère pouvoir jouer (face au Borussia Dortmund). Je suis très bien. J’ai de bonnes sensations et je ne pense qu’à jouer. Je suis très, très bien. Mon genou est dans un parfait état », a-t-il rassuré.