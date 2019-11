Samuel Umtiti (FC Barcelone) et Alexandre Lacazette (Arsenal) de retour à Lyon ?

Samuel Umtiti (2012-2016), pensionnaire du FC Barcelone, et Alexandre Lacazette (2010-2017), aujourd'hui à Arsenal, de retour dans leur club formateur l'Olympique Lyonnais, nul doute que les supporters locaux en rêveraient. D'autant plus que les deux principaux intéressés ont ouvert la porte à cette possibilité, dans un futur plus ou moins proche. Les deux anciens Gones étaient les invités de la #TeamOrange sur Facebook ce dimanche soir. Le défenseur a ainsi confié : « Si retourner à Lyon est une possibilité ? Oui. Ce n'est pas sûr, c'est une possibilité. » Umtiti, très souvent blessé ces derniers temps, semble désormais avoir perdu sa place dans la défense centrale du FC Barcelone, au profit de son compatriote Clément Lenglet, qui évolue désormais aux côtés de Gerard Piqué. Un départ de Catalogne ne serait donc pas utopique pour le champion du monde français.

Juninho milite également pour un retour de... Benzema

Il y a quelques semaines, Juninho avait déjà provoqué la nostalgie des supporters lyonnais, en révélant rêver de pouvoir rapatrier un certain Karim Benzema. « Mon envie c'est de proposer à Karim qu'il termine sa carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d'ici. Pourquoi pas un peu d'effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu'à Madrid. J'ai fait ça avec Vasco. J'ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment », avant lancé la légende locale, sur OLTV. Reste désormais à savoir si l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas aura la possibilité de concrétiser au moins l'un de ces retours. En sachant que ces trois joueurs sont les symboles des années fastes du club rhodanien, notamment septuple champion de France entre 2002 et 2007.