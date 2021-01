Salah, la volte-face

L'interview qu'avait donnée Mohamed Salah mi-décembre au quotidien espagnol AS avait fait grand bruit. Pourtant bien installé à Liverpool, l'international égyptien avait alors déclaré qu'il se verrait bien tenter sa chance au Real Madrid ou au FC Barcelone. Une sortie qui était restée en travers de la gorge de nombreux fans des Reds. Mais ce week-end, l'avant-centre international a pris tout le monde à contre-pied.

"Si vous me le demandiez, je vous dirais que je souhaite rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai dit, c'est entre les mains du club". Voilà ce qu'a déclaré samedi l'attaquant de Liverpool, au micro de la chaîne télévisée norvégienne TV2, à la veille du choc face à Manchester United (0-0). En totalement opposition avec ce qui semblait être son état d'esprit il y a quelques toutes petites semaine encore.

Tout donner... à Liverpool

Le Pharaon aurait-il décidé d'écouter l'avis de l'un de ses prédécesseurs à Liverpool, John Adridge ? Difficile de le savoir. Mais Salah a également ajouté : "Je me donnerai toujours à cent pour cent jusqu'à la dernière minute, aussi longtemps que je serai dans ce club et je veux gagner autant de trophées possibles. Je veux tout donner à ceux qui m'aiment et qui me le montrent tout le temps". Voilà qui ressemble étrangement à une déclaration d'amour.