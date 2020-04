La star du PSG, Neymar, est toujours fortement pressentie pour rejoindre son ancien club du FC Barcelone. Le club catalan a même fait de l’international auriverde sa priorité de recrutement, tandis que l’intéressé, lui, reste désespéré à l’idée de retrouver la Catalogne et reconstituer le fameux trio MSN avec Lionel Messi et Luis Suarez. Mais, et en supposant que ce transfert se concrétise, ce mariage sera-t-il aussi fructueux que le premier ?

Une légende barcelonaise s’est exprimée sur le sujet, en l’occurrence Rivaldo. Le Ballon d’Or 1999 a toujours milité en faveur d’un retour de Ney au Camp Nou et il continue à le faire, convaincu que son compatriote se montrera à la hauteur des attentes. Dans sa chronique pour le site BetFair, l'ex-meneur de jeu déclare : « Je pense que seul Neymar est un pari sûr et il pourra revendiquer une place dans le onze de départ à côté de Messi. Au cours des dernières années, nous avons vu de nombreux joueurs de valeur qui n'ont pas réussi à jouer à côté de Neymar. Mais Neymar, au même titre que Suarez, est l'un des rares joueurs au monde à ne pas ressentir de pression sur le terrain, jouant toujours avec beaucoup de personnalité. Il n'a jamais peur et ce serait une option sûre. Le Barça devrait lui donner sa priorité ».

Le retour de Neymar chez les champions d’Espagne ne devrait pas plaire à tout le monde. Certains socios de l’équipe lui en tiennent rigueur pour la manière dont il est parti il y a trois ans. Rivaldo le sait et affirme qu’il est important d’enterrer la hache de guerre et ouvrir une nouvelle page pour le bien du club. « Je suis fan de ses qualités et de sa personnalité et je sais que parfois je suis critiqué car certains fans de Barcelone n'aimaient pas la façon dont Neymar est parti. Mais la vérité est qu'il est maintenant un joueur différent qui devrait être d'une grande aide pour Messi et ses coéquipiers. Il pourrait aider à conquérir une autre Ligue des Champions », a déclaré l’ancien joueur brésilien.