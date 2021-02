M’Baye Niang est pressenti pour retourner dans le championnat italien, où il a évolué pendant environ six saisons. Après des passages à l’AC Milan, à Genoa et à Torino, l’attaquant international sénégalais est annoncé à Bologne par Sky Italia. Le club rossoblu le veut au même titre que son coéquipier au Stade Rennais, le défenseur Daniele Rugani. Au sein de cette équipe transalpine, Niang retrouverait son ancien coach au Toro, le Serbe Sinisa Mihajlovic.

Niang veut se relancer



Niang (26 ans) n’entre plus vraiment dans les petits papiers de Julien Stéphan à Rennes. Cette saison, toutes compétitions confondues, il n’a joué que 512 minutes. Et il ne compte que 5 titularisations seulement (12 matches en tout). L’été dernier, il avait déjà été proche de quitter la formation bretonne. L’OM et l’ASSE s’étaient positionnés pour l’avoir, mais sans s’aligner sur les exigences financières du SRFC.