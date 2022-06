Rennes : Le club prêt à relancer Umtiti ?

Un retour en Ligue 1 pour Samuel Umtiti ? Longtemps cité comme un possible renfort de l'OL, club dans lequel il a été formé et a évolué de 2012 à 2016, le défenseur central n'est plus à son aise au Barça, où Xavi ne compte plus sur lui. Alors qu'il figurerait sur la liste des joueurs transférables durant cette période de mercato, Rennes serait en discussions avec lui, explique ce jeudi L'Equipe. Courtisé par de nombreux clubs d'après le quotidien sportif, Umtiti pourrait correspondre au profil désiré par les dirigeants du club breton.

Umtiti voudrait ne pas trop tarder dans son choix

En quête d'un renfort d'expérience dans l'axe gauche de la défense, Bruno Genesio et Florian Maurice, deux anciens dirigeants de l'OL, sont bien connus par Umtiti. Ce qui pourrait possiblement pencher dans la balance au moment du choix. Totalisant 31 sélections avec l'équipe de France et six ans (pas forcément très compétitifs) au Barça, le joueur serait amené à remplacer numériquement Nayef Aguerd, transféré à West Ham pour 35 millions d'euros.



Si Umtiti serait dans une "phase de réflexion" concernant son futur selon L'Equipe, il aurait la volonté de ne pas trop tarder dans son choix. Régulièrement victime de pépins musculaires au Camp Nou, et apparu 1 fois avec le Barça en 2021-2022, il devrait faire l'objet d'un prêt pour le prochain exercice. Reste à savoir dans quelle équipe.