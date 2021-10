Reinier veut quitter le Borussia Dortmund

Prêté deux ans par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Reinier ne s'y sent plus très bien, en raison de son manque de temps de jeu et le Benfica Lisbonne lui offrirait un point de chute. En effet, selon torcedores.com, l'agent de Reinier, Giuliano Bertolucci, est en pourparlers avec Benfica et a discuté de la question avec le président du club, Rui Costa. Il y a un autre facteur qui faciliterait l'opération : Jorge Jesús entraîne l'équipe première et il serait ravi de retrouver Reinier sous son aile. Le jeune homme de 19 ans a brillé sous la direction de Jorge Jesús à Flamengo en 2019 (six buts et deux autres en 15 matchs), des chiffres qui ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Reinier aurait de la concurrence à Benfica

Même s'il met fin à son prêt avec Dortmund pour rejoindre Benfica, cela ne signifierait pas qu'il est assuré d'avoir du temps de jeu à l'Estádio da Luz. Il serait en concurrence avec João Mario pour une place dans l'équipe, mais néanmoins, c'est une opportunité à ne pas manquer pour le joueur et le club portugais. Bien que les négociations soient en bonne voie, le seul point qui pourrait poser problème est le paiement du salaire de Reinier. Benfica ne serait prêt à payer que la moitié du salaire du joueur. Le Real Madrid doit prendre une décision.