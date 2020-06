Real Madrid : Zidane ne promet rien à Hakimi

L’international marocain Achraf Hakimi arrivera bientôt au terme de sa période de prêt au Borussia Dortmund. La suite la plus logique pour cet excellent latéral serait de rentrer au Real Madrid, où il est encore sous contrat et où il espère ardemment pouvoir s’imposer. Du côté de Bernabeu, on serait ravi de le récupérer, mais on n’est pas disposé pour autant à en faire un titulaire indiscutable sur le côté droit de la défense. C’est ce que suggèrent les propos tenus par Zinédine Zidane, le coach merengue, mercredi soir.



Le technicien français a salué son ancien protégé, mettant notamment en avant les progrès qu’il a accomplis depuis qu’il a rejoint le championnat allemand. Mais, il n’a pas cherché à l’appâter encore plus avec des promesses sur un temps de jeu conséquent. « Nous connaissons la saison qu'il est en train de réaliser et je suis heureux pour lui, parce qu'en fin de compte, il devait sortir, jouer, faire de nombreux matchs, et c'est ce qu'il fait. Je pense que nous tous ici [à Madrid], et eux là-bas [à Dortmund], nous sommes heureux avec Hakimi ». Même si le discours tenu par le coach est flatteur, Hakimi s’attendait peut-être à un autre genre de signal, plus persuasif, émanant de la Casa Blanca.