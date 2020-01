Si le Barça a dû compter sur Antoine Griezmann pour éviter un scénario catastrophe à Ibiza (victoire 2-1), le Real Madrid s'est donné un peu plus de marge sur la pelouse d'une autre modeste formation, l'Unionistas de Salamanque (succès 3-1). Un match dans lequel Brahim Diaz, 20 ans, est parvenu à trouver le chemin des filets. Le jeune attaquant espagnol a scellé la victoire des Merengue en inscrivant le troisième et dernier but des siens, en fin de match.

Zidane calme le jeu pour Brahim Diaz

Cette réalisation peut-elle lui permettre de jouer plus à l'avenir ? Cela n'a rien d'une évidence. C'est en tout cas le message que Zinédine Zidane a fait passer en conférence de presse. « Je suis content de ce qu’il a fait, de ses buts, nous sommes ici pour bien faire les choses. Ces matches ne changent rien, tout le monde connaît sa situation », a lâché l'entraîneur du Real Madrid au sujet de son jeune joueur. Victime d'une concurrence énorme dans le secteur offensif, Brahim Diaz n'a fait que 4 petites apparitions avec l'équipe première du Real cette saison. Son nom est régulièrement cité par la presse madrilène au rayon des ventes potentielles à court ou moyen terme.