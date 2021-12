Le Parisien Kylian Mbappé sera en fin de contrat en juin et il est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Pour certains, il n’y a aucun doute quant à cette issue.

« Mbappé doit jouer au Real »

Bettoni, qui était le n°2 de Zinedine Zidane au Real, fait partie de ceux qui voient le Bondynois enfiler rapidement la tunique merengue. Dans un entretien à Marca, il a déclaré : "Il (Mbappé) a toujours dit qu'il aimerait jouer pour Madrid et le Real veut le signer, il lui reste six mois sur son contrat … Eh bien, je dirai que ça sent très bon ! Après, je ne sais pas ce qui va se passer car il est déjà dans un grand club, qui se bat aussi pour gagner la Ligue des Champions, mais pour Madrid, c'est une excellente recrue ».



Tout en partageant son optimisme quant à la finalisation de ce deal, Bettoni a affirmé que Mbappé ne pourra pas trouver mieux que le Real pour poursuivre sa progression personnelle. « Un trio offensif avec (Karim) Benzema, Vinicius et Mbappé, c'est un rêve. Kylian est au sommet depuis deux ou trois ans maintenant. Il a remporté la Coupe du Monde, c’est un futur grand avec Haaland, Vini... Le les grands joueurs doivent jouer pour Madrid, c'est tout... ».