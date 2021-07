Tandis que le FC Barcelone s'agite autant qu'il peut pour se débarrasser de certains gros salaires, la problématique est la même chez son rival historique. Le Real Madrid explose le plafond salarial instauré par la Liga et réfléchit activement aux actions à mener pour rentrer dans les clous. Pas beaucoup d'options pour les Merengue qui vont devoir se séparer de plusieurs joueurs, et notamment de ceux qui lui coutent le plus cher.



Face à cette obligation, les regards se tournent forcément du côté de deux joueurs qui n'ont pas donné satisfaction ces derniers temps, à commencer par Eden Hazard et Gareth Bale. Le Belge et le Gallois ont des salaires particulièrement conséquents et pourraient être poussés vers la sortie en cas d'offre intéressante. Le départ de Bale est cependant plus probable que celui de son partenaire dont le contrat avec Madrid court jusqu'en 2024.

Varane bientôt parti

Le cas de Raphaël Varane parait quant à lui en bonne voie et le défenseur central tricolore pourrait rapidement signer à Manchester United. D'après RMC, Martin Odegaard, Dani Ceballos ou encore Isco sont loin d'être sûrs de rester. Tout dépendra des choix du nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti.