Real Madrid : Piqué aurait influencé le départ de Ramos

"Piqué touche tellement, je veux la même chose ou plus"



Seulement 5 matchs avec le PSG cette saison

Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Sergio Ramos a quitté le club merengue en juin dernier, en fin de contrat. Après 16 ans passés du côté du Santiago Bernabeu, le natif de Camas - qui a depuis rejoint le PSG - n'a pu s'entendre avec ses dirigeants concernant une prolongation. "Lors des dernières discussions, j'accepte l'offre avec une baisse de salaire, mais on me dit que l'offre n'existe plus", expliquait-il le 17 juin dernier lors d'une conférence de presse.Lors de ces négociations, Ramos aurait surtout eu un argument précis afin de discuter avec son président de l'époque, Florentino Pérez. Selon des informations dévoilées par Sport, il aurait prononcé une phrase en direction du dirigeant : "Piqué touche tellement, je veux la même chose ou plus", aurait-il assuré. Prenant en compte le salaire du défenseur central du FC Barcelone (28 millions d'euros annuels même si l’intéressé a réfuté l'information) Ramos aurait alors eu une véritable obsession autour de la différence de salaires entre les deux anciens coéquipiers sous le maillot de la Roja.Cette saison, le défenseur central peine à enchaîner les rencontres avec le club de la capitale. Auteur de son premier but en Ligue 1 face à Reims, le 23 janvier dernier (4-0), il a été victime d'une déchirure au mollet droit et a manqué les 5 derniers matchs du PSG (Nice, Lille, Rennes, Real Madrid, Nantes). Théoriquement, Paris devrait donner quelques nouvelles de son état physique mardi, alors que le joueur âgé de 35 ans a continué son entraînement individuel ces derniers jours.