Real Madrid : Les adieux émouvants de Marcelo

"Je laisse un héritage et c'était l'objectif"

Il lui a été impossible de retenir ses larmes. Joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 25 titres dont 5 Ligue des Champions, Marcelo (34 ans) n'évoluera plus sous le maillot du club merengue la saison prochaine mais ce lundi était un jour placé sous le signe de l'émotion du côté de Valdebebas. "Aujourd'hui, nous rendons hommage à notre capitaine, qui est devenu un homme du club et qui est l'une de nos grandes légendes. Il est le joueur le plus titré du Real Madrid.a glissé Florentino Perez, qui a salué la trajectoire du Brésilien, depuis son arrivée en 2006.L’intéressé a pleuré, comme il ne pouvait en être autrement, en dépit d'une saison moins aboutie (17 matchs toutes compétitions confondues).Je donne tout pour le club. Je ne me plains pas, je le ferais à nouveau. Porter ce maillot est quelque chose de très beau. J'ai fait ce que j'avais à faire, l'histoire est déjà écrite", a assuré celui qui a glané une dernière Ligue des Champions, le 28 mai dernier contre Liverpool. N'ayant "pas les mots" afin d'exprimer sa gratitude au Real, Marcelo a parlé de son héritage. "Je m'en vais très heureux, je laisse un héritage et c'était l'objectif. Voir Vinicius, Rodrygo, Militao, Fede, Camavinga... Les voir jouer, ça n'a pas de prix".Par ailleurs, il a tenu à rendre un hommage appuyé à Raul, qui était présent lors de la conférence de presse. "Quand mon fils est né, tu m'as beaucoup appris en tant que capitaine. Tu as donné un panier avec beaucoup de choses et je ne peux pas l'oublier. À partir de là, j'ai commencé à te voir comme un exemple et j'ai voulu le suivre. Aujourd'hui, je pars d'ici en pouvant dire que tu as été mon exemple., a expliqué Marcelo, celui qui part "comme un homme", du Real Madrid.