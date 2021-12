Real Madrid : Hazard vers un départ dès janvier ?

L'échec du recrutement d'Eden Hazard a marqué les dernières saisons du Real Madrid. Entre blessures et contre-performances, le Belge n'a jamais concrétisé les immenses espoirs placés en lui par Florentino Perez et la direction madrilène. Lassés d'attendre que l'ancien de Chelsea retrouve son niveau, le club merengue a décidé pour de bon de s'en séparer. Un prêt en Premier League est envisagé.

Comme l'indique le Mirror, deux prétendants de l'élite anglais verraient d'un bon œil l'arrivée d'Eden Hazard en leur sein. Ainsi, West Ham et Everton pourraient faire une proposition au Real pour tenter de s'adjoindre les services d'Eden Hazard. Le média précise que Madrid veut rapidement ne plus avoir à payer le salaire astronomique du Belge (environ 25 M€ par an) et voudrait donc le prêter dès le mercato hivernal, avec option d'achat.

La balle dans le camp du Belge

Cette option est par ailleurs fixée à 30 M€. C'est donc la somme qu'il faudrait régler au Real par le futur club de Hazard pour le signer définitivement. La balle est dans le camp du Diable Rouge, lui qui reste sous contrat avec Madrid jusqu'en juin 2024, mais qui pourrait avoir envie (et besoin) de s'assurer du temps de jeu pour préparer au mieux la Coupe du monde 2022.