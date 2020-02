Les rumeurs se multipliaient au mercato d'hiver sur un retour de Gareth Bale du côté de Tottenham. Son agent a démenti un intérêt des Spurs et ne voit pas son client quitter le Real avant la fin de son bail chez les Merengue, qui prend fin en 2022. « Non. Il n’y avait aucune opportunité pour revenir à Tottenham. Daniel Levy (président des Spurs, ndlr) s'est peut-être rendu en visite à Madrid mais ce n'est pas à moi de dire s'il l'a fait ou non. Un départ en été ? Non. Gareth est très heureux au Real Madrid. Et soyons réalistes : pour la plupart des clubs, il est hors de leur atteinte, financièrement parlant. C'est bien beau de dire "Renonce à cet argent et va jouer ailleurs'', mais ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de son style de vie et de ses enfants, qui ont grandi à Madrid », a ainsi indiqué Barnett à TalkSport. Pour rappel, Bale n'a pas été convoqué par Zinedine Zidane pour participer au récent derby madrilène, remporté 1-0 par le Real face à l'Atlético Madrid.