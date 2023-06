RC Lens : le prix de Loïs Openda est fixé

C’est le sujet brûlant du côté du dauphin de Ligue 1 cet été. Loïs Openda a clairement exprimé ses volontés de départ et est déjà en accord avec le club allemand. Il manque toutefois l’accord de Lens qui a déjà refusé une offre à 30 millions de la part du RB Leipzig. Les sang et or ne sont pas prêts à voir leur attaquant vedette sans faire monter les enchères.

Avec un total de 21 buts, et 4 passes décisives, l'attaquant du RC Lens, Loïs Openda, suscite l'intérêt du RB Leipzig. Cependant, l'offre de 30 millions d'euros de Leipzig a été rejetée par le club lensois. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, le club de l'Artois commencera à étudier les offres à partir de 50 millions d'euros. Une demande qui pourrait refroidir les négociations au grand dam du joueur, actuellement en train de disputer l’euro espoir avec la Belgique.