Raul de Tomas (Benfica) à l’Espanyol Barcelone jusqu’en 2026

January 9, 2020 16:35 Après six mois à Benfica, Raul de Tomas s’est engagé jeudi en faveur de l’Espanyol Barcelone, pour six saisons et demie. L’attaquant espagnol a été transféré contre 20 millions d’euros.