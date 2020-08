Rakitic (Barça) passe sa visite médicale à Séville

Le retour d’Ivan Rakitic au FC Séville se précise. Si l’on se fie aux révélations du site Marca, l’expérimenté milieu de terrain croate va retrouver son ancienne formation. Le vice-champion du monde se trouvait même dans la capitale andalouse ce lundi afin de se soumettre aux tests médicaux de routine. Si tout se passe comme prévu, il liera donc son futur à celui du récent vainqueur de la Ligue Europa. Le contrat est d’une durée de deux ans, plus une autre saison en option. Du côté de Sanchez Pizjuan, il remplacera poste pour poste Ever Banega, parti en Arabie Saoudite. Ses débuts sous ses nouvelles couleurs pourraient avoir lieu le 24 septembre prochain lors de la Supercoupe d’Europe face au Bayern Munich.

Rakitic n’avait plus sa place au Barça

Rakitic est le premier joueur cadre à quitter le Barça cet été. D'autres devraient suivre dans les prochains jours. Et sa cession ne devrait pas rapporter énormément au club catalan, car vendu pour un « montant symbolique » d'après la Cadena SER. Le Croate n’entrait pas dans les plans du nouveau coach de l’équipe Ronald Koeman. Son départ paraissait même inévitable depuis plusieurs mois déjà puisque ni Ernesto Valverde, ni Quique Setién ne le considéraient comme un titulaire lors de la saison écoulée. Il n’est d’ailleurs apparu qu’à 22 reprises dans le onze de départ sur les 42 rencontres qu’il a jouées. Des rencontres au cours desquelles il n’a été décisif qu’à six reprises (1 but et 5 assists). Bien loin de ses standards des campagnes écoulées.