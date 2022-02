Raja Casablanca : Taoussi revient, 6 ans après

Le Raja Casablanca s'est trouvé un nouvel entraîneur. Une semaine après le limogeage de Marc Wilmots, le remplaçant du Belge a été nommé ce lundi. Il s'agit d'une vieille connaissance des supporters des Aigles Verts, en la personne de Rachid Taoussi. Âgé de 63 ans, l'ancien sélectionneur national a signé un contrat d'un an et demi en faveur de l'actuel deuxième du classement de la Botola derrière son grand rival local du Wydad.

Des débuts à Berkane

Jusqu'alors en poste à la Direction technique nationale (DTN) au sein de la Fédération, le natif de Sidi Kacem va vivre une deuxième expérience sur le banc du Raja, six ans après l'avoir quitté. Passé également avec plus ou moins de bonheur par le CR Belouizdad, l’Entente de Sétif, l’Olympique de Khouribga et le MAS de Fès, Taoussi fera ses débuts de coach dimanche prochain sur le terrain de la RS Berkane, l'une de ses anciennes équipes.