Rabiot le Bianconero

Dimanche, son contrat avec le Paris Saint-Germain s'est achevé, et ce lundi son nouveau bail à la Juventus débute. Adrien Rabiot est désormais contractuellement lié aux champions d'Italie en titre, le club transalpin ayant confirmé son arrivée par un communiqué officiel publié en début de soirée, après avoir déjà partagé des photos du milieu de terrain français arrivant pour se soumettre à la traditionnelle visite médicale préalable à sa signature. En conflit avec les pensionnaires du Parc des Princes depuis plusieurs mois, annoncé tout proche du FC Barcelone puis du Real Madrid, l'éphémère Citizen de Manchester va donc se frotter au football italien.

Avec une évidente soif de revanche, lui qui reste sur de trop nombreux échecs, privé de terrain par les Rouge et Bleu depuis décembre dernier, quelques mois seulement après avoir déjà défrayé la chronique en refusant un statut de suppléant en amont de la Coupe du monde 2018. Mais ça n'a pas freiné quelques grosses écuries du football européen, toutes persuadées que son potentiel doit lui permettre de se hisser parmi les tout meilleurs à son poste. Adrien Rabiot a donc pris du retard, mais espère pouvoir se relancer au travers d'une Juve toujours très douée pour débaucher des joueurs libres (Pirlo, Coman, Pogba, ...) . Après Aaron Ramsey (Arsenal), c'est donc le Tricolore qui débarque sans que le club présidé par Andrea Agnelli ne soit contraint de verser la moindre indemnité de transfert.

En revanche, l'ancien Parisien devrait hériter de la coquette somme de 10 millions d'euros pour prime à la signature, et bénéficierait dans le Piémont d'un salaire annuel net estimé à 7 millions d'euros. Avec notamment Miralem Pjanic, Emre Can, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey, Sami Khedira, Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot, l'entrejeu de la Vieille Dame est particulièrement étoffé à l'approche de l'exercice 2019-2020. Peut-être un peu trop même, et un ou deux départs ne sont donc pas à exclure, car d'après la presse italienne, le nouvel arrivant aurait reçu de vraies garanties de la part du coach Maurizio Sarri quant à son temps de jeu et son utilisation tactique.