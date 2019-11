Quelles options pour Mariano Diaz ?

Aucune apparition avec l’équipe professionnelle : Mariano Diaz vit tout simplement une saison blanche avec le Real Madrid jusqu’ici, dans la lignée d’un exercice à 13 matchs de Liga avec les Merengue l’an dernier. Pour gratter du temps de jeu, l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui clôturait il y a un an et demi une saison à 21 buts en 45 matchs, va devoir trouver une porte de sortie. Sportmediaset fait le point à ce sujet et explique que le Milan AC, en quête d’un buteur, pourrait se tourner vers le joueur de 26 ans. Les Rossoneri s’étaient d’ailleurs déjà penché sur son cas l’été dernier, où Rafael Leao avait débarqué en provenance de Lille. Parmi les ex-prétendants prêts à revenir à la charge figure aussi Al-Rayyan, qui pourrait même être favori pour accueillir l’intéressé puisqu’un accord aurait été trouvé dès le mois de septembre. Une chose est sûre, il va être temps de bouger pour Mariano, qui n’a visiblement aucune chance de jouer avec Zinedine Zidane.