Quatre recrues au Real... et 13 départs ?

Gardiens: Du galon pour Zidane

Arrivé en 2014, après une Coupe du monde réussie avec le Costa Rica, Keylor Navas devrait se voir indiquer le chemin de la sortie, selon Marca. Thibaut Courtois serait ainsi le titulaire indiscutable, avec Luca Zidane comme doublure, ou le jeune Ukrainien Andriy Lunin.

Défenseurs: Un œil sur Ferland Mendy

Pas de changement de prévu à droite, où la paire Carvajal-Odriozola donne satisfaction. Dans l'axe, avec le duo Ramos-Varane, le polyvalent Nacho, et la recrue Eder Militao, qui va arriver de Porto, Boris Vallejo, utilisé en cette fin de saison, sera de trop. C'est à gauche que cela devrait bouger, non pas avec Marcelo, un temps annoncé à la Juventus, mais que Zinédine Zidane souhaite conserver. La révélation Sergio Reguilón pourrait partir, tout comme Théo Hernandez, prêté cette saison à la Real Sociedad. Et le Real pourrait recruter le Lyonnais Ferland Mendy, estimé à 45 millions d'euros, d'après le quotidien madrilène.

Milieux: Une star va arriver, mais laquelle ?

C'est dans ce secteur qu'il y aura le plus grand ménage, selon Marca. Dani Ceballos et Marcos Llorente sont indésirables, tout comme les joueurs qui sont censés revenir de prêt (Mateo Kovacic, James Rodriguez, Martin Odegaard et Oscar Rodriguez). Zidane s'interrogerait sur les cas d'Isco et de Brahim Diaz, même si ce dernier montre des choses intéressantes en cette fin de saison. Ceux sur qui Zidane compte sont Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde et Marco Asensio. Et il y aura une recrue de classe mondiale: Paul Pogba (Man Utd), Donny van de Beek (Ajax) et Christian Eriksen (Tottenham) sont cités. Avec une préférence pour le Français.

Attaquants: Bale out, Hazard in

Gareth Bale est le principal indésirable de l'attaque du Real Madrid. Son cas sera plus difficile à régler que ceux de Raul de Tomas et Borja Mayoral, prêtés cette saison, tandis que Mariano Diaz et Lucas Vazquez sont sur la sellette. Zidane va s'appuyer sur Karim Benzema et Vinicius, qui sera rejoint par son jeune compatriote Rodrygo (45M€, Santos). Le transfert d'Eden Hazard (Chelsea) serait presque bouclé, selon le quotidien espagnol, tandis que Luka Jovic (Francfort) pourrait aussi arriver pour épauler Benzema dans un registre de finisseur.