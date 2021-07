A quoi reconnait-on un joueur ambitieux ? Si ce l’est fait de vouloir jouer dans une grande équipe où la concurrence fait rage pour n’importe quel poste, y compris le sien, alors Georginio Wijnaldum en est un. Le nouveau transfuge du PSG a indiqué qu’il n’a pas peur de voir d’autres milieux de terrain de qualité débarquer dans la capitale française. Il y en a même un qu’il serait très heureux d’avoir comme coéquipier, en l’occurrence Paul Pogba.

« Pogba est un joueur fabuleux »

L’international français est pressenti actuellement pour débarquer chez les vice-champions de France. Son recrutement pourrait même s’avérer être moins compliqué que prévu, au vu du faible prix que demande Manchester United pour ses services. Wijnaldum a eu vent de ses rumeurs et il admet que la perspective d’évoluer avec La Pioche l’enchante au plus haut point. "Il est incroyable, j’ai joué plusieurs fois contre lui et quel joueur fabuleux ! Toutes les équipes aimeraient l'avoir, a-t-il déclaré dans un entretien à RMC Sport. Si vous demandez à n’importe quel joueur d’une autre équipe s’il aimerait que Paul Pogba le rejoigne, tout le monde vous dira oui car c’est un joueur extraordinaire, plein de qualités. Il a tout. C’est l’un des meilleurs milieux au monde ».

Le Néerlandais a ensuite indiqué qu’il ne redoutait pas du tout la concurrence. Au contraire, c’est ce qui le stimule et l’aide à se surpasser : « Il y a tellement de matchs entre le championnat, les coupes, l’Europe, qu’il ne faut pas seulement un bon onze mais aussi une bonne rotation. C’est comme ça qu’on forme la meilleure équipe possible. On a besoin de tous les joueurs pour une saison. Et pour revenir à votre question, oui, j’adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici car c’est un superbe joueur. »