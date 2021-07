PSG - Wijnaldum, ambitieux et déjà amoureux de Paris

Son sourire ne le quitte plus depuis qu'il a posé les pieds sur le sol français. Georginio Wijnaldum, trois poumons et beaucoup de talent à revendre, a le même entrain sur le terrain qu'en dehors. L’œil rieur et le pouce levé, le milieu de terrain néerlandais a vécu une douce journée pour son arrivée dans la capitale. On l'a vu prendre soin de répondre à quelques supporters venus s'aventurer à la Factory.

Comment Pochettino a fait pencher la balance

En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum - appelez-le Gini - a aussi expliqué pourquoi il avait opté pour le PSG plutôt que le Barça de son compatriote Ronald Koeman. Le technicien néerlandais l'avait drivé chez les Oranje, mais Mauricio Pochettino avait quelques cartes en main, lui aussi. « J'étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m'ont contactés. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s'est très bien passé, et j'ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l'époque, pour me faire signer à Tottenham, j'avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision ». Un gagneur pas rassasié

Séduit par la perspective de s'inscrire dans un projet de jeu offensif, le nouveau milieu à tout faire du PSG est fait du même bois que les autres recrues XXL de l'été (Ramos, Hakimi et Donnarumma) : Paris attire un gagneur pas rassasié. « J'ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. J'ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux, apprendre de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je vais essayer d'apporter cette mentalité à l'équipe, et m'intégrer le plus vite possible à l'effectif ».

🆕🎙️💬 Notre recrue @GWijnaldum a accordé une interview à #PSGtv à son arrivée à Paris. L'international néerlandais évoque ce nouveau défi dans sa carrière, et les ambitions qui l'animent ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2021





Bien sûr, la conquête de l'Europe occupe toutes les têtes et Wijnaldum ne déroge pas à la règle - "nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs" - mais le champion d'Europe 2019 se frotte les mains à l'idée d'évoluer dans un Parc bien garni. "Quand j'ai joué ici en Champions League avec Liverpool (à l'automne 2018, ndlr), j'avais été très impressionné". Avec ses qualités, sa polyvalence et son approche globale du métier, c'est Wijnaldum, désormais, qui a tout pour impressionner le public parisien.



