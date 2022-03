Le PSG commence déjà à travailler sur les possibilités de renforts en vue de la saison prochaine. Plusieurs cibles sont en vue et parmi elles figure un international anglais. Selon The Times, la direction observe le sociétaire de Leeds United, Kalvin Phillips.

Le PSG en concurrence avec le Real ?

Depuis David Beckham, aucun joueur anglais n’a évolué à Paris. Et Phillips n’a pas vraiment la carte de visite du Spice Boy. Malgré cela, les dirigeants franciliens pensent que le joueur de Leeds peut être une recrue intéressante. Néanmoins, pour parvenir à l’attirer du côté du Parc des Princes, ils vont devoir sortir le chéquier. L’été dernier, les Peacocks avaient refusé une offre de 60 millions d'euros de la part de West Ham pour leur talentueux élément.



Phillips, qui fut titulaire au sein de la sélection anglaise durant le dernier Euro, aurait aussi des admirateurs en Espagne, et plus précisément au Real Madrid. Son contrat du côté d’Elland Road s’étend jusqu’en 2024.