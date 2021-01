Cité comme possible transfuge du PSG durant le mercato de janvier, Alejandro "Papu" Gomez ne renforcera certainement pas les rangs des champions de France. L’attaquant argentin, dont l’Atalanta Bergame cherche à se séparer, est désormais proche de s’engager en faveur du FC Séville. C’est ce que révèle le site Goal.

Alejandro Gomez voulait rester en Italie



Le club andalou est en passe de rafler la mise en mettant 15M€ sur la table. Un montant qui forcément séduit les responsables lombards. Concernant l’intéressé, il espérait pouvoir rester en Serie A en signant en faveur de l’Inter et de la Juventus. Mais, une expérience en Espagne est également tentante, surtout qu’il va pouvoir continuer à s’illustrer en Ligue des Champions. Sur le plan sportif, c’est plus intéressant qu’un transfert dans un championnat exotique. Ayant comme objectif de disputer la Copa America à domicile, il veut pour l’instant continuer à jouer au plus haut niveau européen.