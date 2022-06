PSG : Neymar ouvre la porte à un départ cet été

Un départ paraît inéluctable pour Neymar. C'est du moins ce qu'indique Le Parisien, ce mercredi soir. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027 à partir de ce vendredi, le Brésilien aurait bien compris le sens des déclarations de son président, Nasser Al-Khelaïfi, auprès de la presse, ces derniers jours. " On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ", disait notamment le dirigeant à Marca.

Des discussions concernant le futur de Neymar, Chelsea en candidat majeur ?



Alors qu'il n'envisageait pas de partir jusqu'ici, le Brésilien ouvrirait désormais la porte à cette éventualité. Il n’a pas demandé à partir de façon officielle, mais Le Parisien explique que dans un sens comme dans l'autre, le message sur un divorce futur, est passé. Ainsi, Neymar aurait envoyé des messages très clairs auprès de sa direction par le biais de son entourage. La fin des passe-droits a été décrétée par Nasser Al-Khelaïfi, et il y aurait eu quelques discussions entre le père du joueur, Pini Zahavi - son agent - qui seraient en contact régulier avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le conseiller football du PSG, précise Le Parisien. Plus aussi intouchable que par le passé, Neymar n'est plus le leader sportif du projet du club de la capitale, un rôle qu'a su conquérir Kylian Mbappé.

Mercato : le PSG et Neymar préparent leur divorce

➡️ https://t.co/j3KA5Rkl7W pic.twitter.com/6okNWsLuXj

— Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 29, 2022





Joueur le plus cher de l'histoire du football après avoir été acheté 222 millions d'euros au Barça il y a de cela 5 ans, Neymar pourrait possiblement rebondir à Chelsea. Thiago Silva a poussé dans ce sens avec un appel du pied net envers son compatriote en marge d’un événement promotionnel à Recife. Le feuilleton de l'été pourrait être sur le point de commencer...