PSG : Ndombélé dans le viseur du club

auricio Pochettino, qui a validé le recrutement de Ndombélé chez les Spurs en 2019, serait toujours un admirateur de son ancien joueur. Un prêt jusqu'au terme de la saison serait à l'étude.

Dans cette optique, le technicien argentin du PSG serait prêt à offrir à Ndombélé une opportunité de relancer sa carrière du côté du Parc des Princes. Il est à noter que le secteur du milieu de terrain est particulièrement riche à Paris sur le plan quantitatif avec les présences de Verratti, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Paredes, Herrera, sans oublier Xavi Simons ou encore Dina Ebimbe et Michu. D'après The Athletic, Tottenham ne serait pas contre l'idée de trouver un nouveau club à l'ancien élément de l'OL, sachant que le club anglais aura des difficultés à récupérer les 60 millions déboursés en 2019 afin de le recruter en provenance de l'OL.

Paris Saint Germain are interested in taking Tanguy Ndombele on loan from #THFC for the rest of the season.