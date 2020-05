France Football a établi un classement des personnalités les plus influentes du football, dans son édition à paraître ce mardi. Et c'est le président du PSG qui arrive en tête. À cette occasion, l'homme fort du club francilien s'est confié dans les colonnes du magazine, avec un message destiné aux futures recrues, mais aussi aux joueurs de l'effectif actuel : désormais, l'institution sera au dessus de tout le monde chez le champion de France. "Au Paris Saint-Germain, nous plaçons l'institution au-dessus de tout et de tous. Ceux qui travaillent au PSG le savent déjà et ceux qui nous rejoindront à l'avenir le feront en toute connaissance de cause", a tonné le dirigeant qatari.



Al-Khelaïfi en a profité pour exhorter ses joueurs à adopter une communication saine et surtout en phase avec celle du club : "Avec la crise actuelle, les présidents se doivent d'avoir un leadership encore plus affirmé pour donner des lignes directrices fortes et impactantes. Et les joueurs, en tant que modèles pour beaucoup de jeunes, doivent aussi prendre plus de responsabilités en tant qu'influenceurs de la nouvelle génération''.



Il y a 7 ans, le PSG remportait le premier titre de l'ère QSI :