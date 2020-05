Si Edinson Cavani n'a pas toujours fait l'unanimité, le goleador uruguayen n'en reste pas moins respecté au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Pourvoyeur de ballons exceptionnel, Angel Di Maria a souvent alimenté le Matador grâce à la précision de sa patte gauche. L'international argentin a tenu à rendre un vibrant hommage aux qualités du meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Di Maria adore Cavani

a expliqué Di Maria dans des propos retranscrits dans le magazine officiel du PSG. Il suffit simplement de l'observer à chaque match. Ses déplacements d'attaquant comme numéro 9 sont extraordinaires. Il y a peu d'avants-centres comme lui. Sur le terrain, Edi est une personne qui veut gagner toujours plus. Il n'est jamais rassasié. Il a l'ambition de se surpasser année après année en gagnant toujours plus de titres et marquant toujours plus de buts".