Alors que le Real Madrid a toutes les peines du monde à débaucher Kylian Mbappé du PSG, un club italien devrait bientôt se mêler à la lutte. En effet, selon Il Giornale, Bernard Arnault, le patron de Louis Vuitton, négocie avec le fonds Elliott Management pour le rachat de l'AC Milan, un club installé dans la ville du glamour et de la mode en Italie. Et les recrues devraient être tout aussi prestigieuses. La première étape consisterait à faire venir Pep Guardiola sur le banc du club lombard. La deuxième ? Faire un pont d'or à Kylian Mbappé en 2021, le moment idéal pour faire une approche pour le Français s'il ne prolonge pas avec Paris d'ici-là...

Un nouve acteur majeur dans le monde du football



Bernard Arnault, plus grande fortune de France avec pus de 100 milliards d’euros, a certainement les moyens de cette politique. Reste à savoir si les informations des médias italiens sont vraies et s'il se décidera à franchir le pas. Si sa prise de contrôle du Milan est avérée, c'est un véritable séisme qui s’abattrait sur le petit monde du football. Et le Real Madrid aurait du souci à se faire...