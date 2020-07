En terme d'efficacité devant le but ou de temps de jeu, Kylian Mbappé est un modèle de fiabilité. Chez les pros, le joueur de 21 ans a déjà passé le cap des 200 matchs joués toutes compétitions confondues. Un bilan remarquable qui aurait pu être encore meilleur sans certaines blessures. Aussi athlétique qu'il soit, le champion du monde a déjà eu quelques pépins physiques. Mais très peu, ce qui lui a permis d'être aussi fort aussi jeune. Depuis 2015, il n'a même pas manqué 20 matchs en raison de son état de santé. La preuve de sa solidité.

2019-2020, la saison la plus compliquée de Mbappé



Malgré le traitement de faveur qui lui est souvent réservé par les défenseurs adverses, Kylian Mbappé n'a presque jamais subi de soucis articulaires. Seuls le genou et la cheville l'ont contraint à être ménagé pendant un match en 2017-2018. Cette entorse de la cheville subie contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France vendredi dernier est la première blessure de ce type pour lui. C'est aussi la première fois que son état de santé va l'obliger à manquer des matchs importants. Le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 va rater une finale et un match européen à élimination directe. C'est inédit pour lui.





De manière plus générale, cette saison 2019-2020 a été la plus difficile pour lui d'un point de vue physique. L'attaquant a manqué cinq matchs en début de saison à cause d'un claquage à la cuisse gauche. Un pépin qui avait laissé des traces. Durant l'automne, il avait renoncé à deux rencontres supplémentaires à cause d'une gêne au même endroit puis d'un soucis aux adducteurs. Avec sept absences, Kylian Mbappé a plus déclaré forfait pendant la saison 2019-2020 que depuis son arrivée dans la capitale. Avant cet exercice réussi mais délicat, il avait raté deux matchs consécutifs du PSG qu'une seule fois. C'était en janvier 2018 quand il avait subi une commotion cérébrale après un choc avec Anthony Lopes.

Commotions cérébrales et torsion testiculaire

Ce n'était pas la première fois qu'il quittait la pelouse à cause d'un traumatisme crânien. Depuis le début de sa carrière, c'est d'ailleurs la blessure qui l'a le plus handicapé.. A cette époque, le jeune attaquant qui n'était pas encore international a manqué sept matchs d'affilée. Un record pour lui. Quelques mois auparavant, le natif de Bondy avait connu la première blessure de sa carrière : une torsion testiculaire. Cette mésaventure surprenante avait privé le jeune Mbappé de compétition pendant trois semaines. C'était juste avant qu'il passe professionnel et qu'il se fasse un nom à force de titularisations et de buts.