La direction du PSG doit s’en frotter les mains. Mauro Icardi, le plus gênant de ses « indésirables », est en passe de trouver un nouveau point de chute. L’attaquant argentin, qui s’entraine à l’écart du groupe pro depuis plusieurs semaines, semble se diriger vers la Turquie.

Icardi ne veut pas s’asseoir sur ses deux années de contrat



Wanda Nara, sa femme et agent, se trouvait jeudi à Istanbul pour discuter avec deux des plus grands clubs turcs, en l’occurrence le Galatasaray et le Fenerbahçe. L’information émane du Parisien, qui précise que ce sont les Sang et Or qui sont les mieux placés pour accueillir l’ancien intériste dans leur effectif.



S’il y a accord entre les deux parties, il faudra encore trouver un terrain d’entente avec les responsables franciliens. Ça ne sera pas une formalité. Le clan Icardi souhaiterait obtenir une compensation financière avant de partir, car il n’est pas question de faire une croix sur les salaires des deux dernières années de contrat. Evidemment, l’état-major parisien ne voit pas d’un bon œil une telle dépense. Les négociations pour une rupture risquent donc d’être compliquées.